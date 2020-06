Moritz Bleibtreu: Mit Augenklappe zur Premiere

Regisseur Dennis Gansel scherzte, dass sich Bleibtreu wegen des Films mit dem russischen Geheimdienst in den Haaren gehabt habe, doch der Schauspieler selbst erklärte gegenüber Promiflash.de: "Jaja, das ist seine Geschichte. Ich habe aber lediglich eine Bindehautentzündung", verriet er augenzwinkernd. In "Die Vierte Macht" ist Moritz Bleibtreu als Klatschjournalist zu sehen, der sich in Moskau auf der Suche nach der ultimativen Story macht und sich schlussendlich in einem dubiosen Moskauer Gefängnis wiederfindet. Neben Moritz Bleibtreu sind auch Max Riemelt, Kasia Smutniak und Rade Serbedzija in dem Thriller zu sehen. Regie führte "Wir sind die Nacht"-Regisseur Dennis Gansel. © WENN