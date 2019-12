Motsi Mabuse: Am Ende! Großes Drama um ihr Baby!

Huch, so kennen wir ja gar nicht! Eigentlich ist die Tänzerin für ihre lockere und lebensfrohe Art bekannt. Doch jetzt das Traurige...

Motsi Mabuse: Jaaa, Baby Nummer 2!

Motsi Mabuse ist alles zu viel

Wie Motsi nun erklärt, fällt es ihr in der letzten Zeit immer schwerer, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. So erläutert sie gegenüber "Gala": "Mir ist bewusst, ich kann dieses Pensum so nicht länger halten, wenn ich eine größere Familie haben möchte. Schon jetzt ist es mit einem Kind zu viel." Oh je! Kein Wunder somit, dass sich Motsi fürs neue Jahr vorgenommen hat, einen Schritt kürzer zu treten, um sich mehr auf die Familie zu konzentrieren...

Motsi will es ruhiger angehen lassen

"Gerade war ich vier Tage von zu Hause weg. Meine Tochter kann inzwischen laufen. Sie tanzt. Als ich wieder nach Hause kam, hatte sie plötzlich neue Dance-Moves drauf. Solche Momente will ich nicht verpassen", berichtet Motsi weiter. Auf welche Projekte Motsi nächstes Jahr verzichten möchte, wollte Motsi jedoch noch nicht verraten. Ein Let's Dance-Aus soll für sie jedoch nicht in Frage kommen. Wir können also gespannt sein, wie es für die Tänzerin weiter geht...

Oh je! Auch bei sieht es aktuell alles andere als rosig aus: