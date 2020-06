Motsi Mabuse: Aus und vorbei! Sie hat genug

Motsi will sich eine Auszeit nehmen. "Ja, ich mache eine Pause, eine kurze Pause - vielleicht auch länger - who the hell cares?", bestätigt sie jetzt auf Instagram. Nach drei Monaten bei "Let's Dance" muss sie sich jetzt erstmal erholen. "Insofern ist es auch gesund, zu sagen: 'Ich mache mal ein time out' und das würde ich dem ein oder anderen auch raten." Während ihrer Auszeit wird Motsi Jochen Schropp bei "Lass uns reden, Mädels" vertreten.