Motsi Mabuse: Baby-Jubel zu ihrem 40. Geburtstag

Via "Instagram" ließ Motsi Mabuse am Wochenende ihren Gefühlen freien Lauf. So teilte sie im Rahmen ihres 40. Geburtstages ein paar Schnappschüsse mit ihren Fans, auf denen sie einen intimen Einblick in ihr Innerstes gewährte. Doch damit nicht genug! Motsi wurde an ihrem Geburtstagswochenende ebenfalls von einer zuckersüßen Baby-News ereilt, die Motsi sicherlich ein riesiges Lächeln ins Gesicht gezaubert hat...