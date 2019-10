Es sind Nachrichten, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen: Die sympathische „Let’s Dance“-Jurorin wird in England übel angefeindet und soll sogar Morddrohungen erhalten haben! Muss Motsi wirklich um ihr Leben fürchten?

Dabei lief doch gerade alles so gut: Bei der britischen Version der Tanz-Show, „Strictly Come Dancing“, eroberte Neu-Jurymitglied Motsi bereits in der ersten Sendung die Herzen der Fernsehzuschauer. Und das, obwohl die gebürtige Südafrikanerin im Insel-Königreich bis dahin völlig unbekannt war. Was für ein Triumph! Doch plötzlich überschatten bittere Schlagzeilen den Erfolg: Motsi wird gerade auf übelste Weise rassistisch angefeindet! Sogar von Morddrohungen ist in den britischen Medien die Rede. Beim Sender BBC nimmt man die Drohungen sehr ernst und ist geradezu übervorsichtig, wie es heißt. Nicht ohne Grund: Erst Anfang September wurde „Strictly“-Tänzer Giovanni Pernice (29) von maskierten Straßenräubern attackiert. Jetzt sollen Ex-Soldaten als Security-Personal eingestellt worden sein und die BBC-Gebäude umzingeln, um Motsi und ihre Kollegen zu beschützen. Außerdem sind die der Show angehalten, während des Tanz-Trainings keine Fotos und Videos zu posten, damit man sie nicht finden kann. Erschreckend!

Motsi Mabuse sorgt sich um ihre Sicherheit

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Motsi mit rassistischen Vorurteilen zu kämpfen hat. Auf berichtete sie, dass sie in einem Supermarkt sogar schon einmal für eine Obdachlose gehalten wurde – sie nahm’s mit Humor.

Doch nicht mit allen Anfeindungen kann sie so locker umgehen. „Auf meinem Handy habe ich viel schlimmere Beschimpfungen. Das glaubt mir kein Mensch, wie viel Hass da ist. Das darf ich auch nicht meinen Kindern zeigen“, verriet sie vor einiger Zeit im Interview mit dem „Stern“. „Als es besonders schlimm war, habe ich mir tatsächlich überlegt, zur Polizei zu gehen. Ich habe aber die Leute geblockt und ihre Kommentare gelöscht. Eine Zeit lang hatte ich Angst, allein auf die Straße zu gehen. Es hat sich aber wieder beruhigt.“ Nun wird sie erneut mit Hass und Bösartigkeit konfrontiert. Wie es ihr damit geht? Unklar. Auf "Closer"-Anfrage schweigt sie. Hoffentlich sind die widerlichen Attacken nur leere Drohgebärden sehr dummer Menschen…

