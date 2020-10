Motsi Mabuse: Bittere Entscheidung! Sie will alle Zelte abbrechen

Kehrt sie Deutschland den Rücken? Motsi Mabuse macht jetzt überraschende Andeutungen…

Durch Corona habe sich ihr Leben sehr verändert, verrät Motsi Mabuse bei einem Kaufland-Event gegenüber "Closer". „Ich habe aufgehört, über die Zukunft nachzudenken, und lebe im Jetzt!“

Das wirke sich auch auf ihre Ehe aus. „Ich treffe jetzt die Entscheidungen gemeinsam mit meinem Mann. Früher habe ich meine Dinge entschieden und er seine. Jetzt besprechen wir absolut alles. Unsere Zeit zusammen ist so wertvoll!“

Motsi Mabuse denkt ans Auswandern

Das heißt natürlich auch, dass man sich nicht mehr so bereitwillig auf Trennungen einlässt, auch nicht auf vorübergehende. Daher beschäftigt es Motsi natürlich schon, dass sie in einer Woche wieder bei „Strictly Come Dancing“ in der Jury sitzt, der britischen Variante von „Let’s Dance“, und dafür nach London muss. „Im Moment kann man noch problemlos nach England fliegen, deswegen werde ich erst mal pendeln und dann weitersehen.“