Motsi Mabuse: Bittere Tränen - Jetzt platzt alles aus ihr heraus

Die Salsa von Kenianerin Auma Obama (61) in traditioneller afrikanischer Kleidung war schuld daran! Motsi kommt selbst aus Afrika – und wurde von ihren Erinnerungen an die Heimat übermannt. "Es ist, als ob ich mich selber anschaue", schluchzte sie. "Diese Authentizität, dieser Ursprung von dem Tanz, das Kopftuch – das bedeutet so viel für so viele Menschen!" Sie dachte an ihre Mutter, die so weit weg von der Tochter in Südafrika lebt. "Meine Mutter war mir immer eine große Inspiration und Hilfe", so Motsi. Die riesige Distanz, gerade auch jetzt in Corona-Zeiten, belasten die Tänzerin sehr. Wie weh tut es da, wenn man plötzlich an die afrikanische Kindheit und Geborgenheit mit Mama erinnert wird ...