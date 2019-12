Motsi Mabuse: Bitterer Abschied im nächsten Jahr!

Oh je! Traurige Nachrichten für alle Motsi Mabuse-Fans! In einer ehrlichen Beichte gibt die Tänzerin nun intime Einblicke in ihr Privatleben...

Das aus dem nicht wegzudenken ist, ist selbstredend! Seit Jahren feiert die Beauty als Jurorin bei "Let's Dance" absolute mega Erfolge. Doch jetzt das Traurige! Wie Motsi nun verrät, will sie im nächsten Jahr die Familie mehr in den Fokus setzen...

Let's Dance: Hammer-News! Endlich ist es offiziell

Motsi Mabuse ist ein Familienmensch

Wie Motsi nun erklärt, hat sie für 2020 ein ganz bestimmtes Ziel: mehr Familienzeit. So berichtet sie gegenüber " ": "Kürzertreten ist das falsche Wort. Ich würde sagen, ich werde meine Zeit ist jetzt gezielt einteilen, mit wem und was ich meine Zeit verbringe. Und ich muss einfach mehr das machen, was mir Spaß macht. Also ich bin darüber sehr, sehr dankbar. Weil man hat immer das Gefühl, man muss alles mitmachen, aber muss man nicht. Und das habe ich jetzt gelernt. Und zu Hause ist doppelt so schön. Ich meine, man kann in den schönsten Hotels auf der Welt sein und am Ende ist das immer gleich. Und schön es nur ist mit Ehemann und Baby." Oh je! Vor allem für Motsis Fans alles andere als leicht. Doch was steckt hinter dem Ziel von Motsi? Planen sie und Ehemann Evgenij Voznyuk etwa Baby Nummer zwei?

Motsi plaudert über ein zweites Kind

Obwohl Motsi eine absolute Vorzeige-Mama ist, macht sie sich mit einer zweiten Schwangerschaft erstmal keinen Stress. So ergänzt sie: "Das Kind ist ein Wunsch, aber ich erzwinge gar nichts. Ich tue nur, was mir Spaß macht. Ich bin glücklich." Ob Motsi und Evgenij die zusätzliche Zeit im kommenden Jahr jedoch dazu nutzen werden, um die Baby-Planung voranzutreiben, wollte Motsi nicht verraten. Wir können also gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

