Motsi Mabuse: Bitteres Baby-Drama!

Oder macht Motsi sich womöglich einfach zu viel Stress mit der Familienplanung? "Die Uhr tickt", gab sie kürzlich im Interview zu. "Ich bin eng mit meiner Schwester Oti verbunden, und ich möchte, dass meine Tochter das auch mal hat." Dass sich ihr Wunsch nicht so schnell wie erhofft erfüllt, macht ihr zu schaffen. "Ich mag es, Dinge zu kontrollieren", so Motsi. Doch das Thema Kinder lässt sich nun mal nicht komplett steuern, zumal aktuell noch erschwerend hinzukommt, dass Ehemann Evgenij sie während ihrer Shows nicht nach England begleitet, sondern in Deutschland bleibt. Wegen der Pandemie ist das Hin- und Herreisen zu problematisch. Zwar war Motsi Mitte November kurz in der Heimat, musste sich daraufhin aber in Großbritannien sofort in Quarantäne begeben. Deshalb sehen sich die Eheleute derzeit nur selten, auch das ist nicht gerade hilfreich, wenn man schwanger werden will. "Wir können es nicht versuchen! Er ist in Deutschland!", scherzt sie tapfer. "Covid hat Nein gesagt!" Aber manchmal klappt es gerade dann, wenn man sich fast schon mit der Situation abgefunden hat. Vielleicht kann Motsi ja schon im nächsten Jahr bei "Let’s Dance" wieder etwas verkünden...