Motsi Mabuse: Bitteres Familien-Drama

Nach zwei Staffeln als Profi-Kandidatin schaffte 2011 den Sprung in die „Let’s Dance“-Jury – das war der Durchbruch ihrer -Karriere. Nun bot sich ihrer kleinen Schwester Otlile eine ähnliche Chance – doch Motsi machte ihr einen bösen Strich durch die Rechnung.

Irgendwie stand Oti schon immer in Motsis Schatten. Sie folgte ihr nicht nur aufs Tanzparkett, sondern auch aus ihrer südafrikanischen Heimat nach Deutschland. Am Ende ihrer jeweiligen Profi-Karrieren wechselten beide ins Show-Geschäft. Aber als Oti zum ersten Mal bei „Let’s Dance“ antanzte, war Motsi schon sieben Jahre an Bord und mittlerweile sogar Jurorin, die Oti nun bewertete. Die Situation gefiel wohl beiden nicht, denn mittlerweile nimmt Oti nur noch an der britischen Version der Show teil. Bei „Strictly Come Dancing“ konnte sie sich endlich beweisen und von der erfolgreichen Schwester emanzipieren. Sie hat sich dort einen Namen gemacht und zum Publikumsliebling gemausert.

Motsi Mabuse hat Oti den Job weggeschnappt

Kein Wunder, dass sie als Favoritin galt, als jetzt ein Platz in der Jury frei wurde. Ein solches Angebot wäre ein Ritterschlag, schwärmte Oti überglücklich in den britischen Medien: „,Strictly‘ ist die größte Show im TV, also ist es eine große Sache für jeden, der den Job bekommt.“ Doch dann die bittere Enttäuschung: Der Sender BBC beschloss, die Position stattdessen Motsi zu geben. Und die sagte freudestrahlend zu, obwohl sie bestimmt von Otis Ambitionen wusste.

Für die muss es wie ein Stich ins Herz gewesen sein. Denn eigentlich wäre sie die bessere Wahl gewesen. Motsi ist in England relativ unbekannt. Schwacher Trost für Oti: Noch hat sie in Sachen Beliebtheit die Nase vorn. Fragt sich nur, wie lange…

