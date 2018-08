Motsi Mabuse: Böse hintergangen!

Mopst er MOTSIS JOB? Gerade signalisierte Guido Interesse an einem Jury-Job bei „Let’s Dance“ …

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Motsi Mabuse (37) ihrem -Kollegen (53) mit einem Shopping-Format Konkurrenz macht (CLOSER berichtete). Nun revanchiert sich der Designer und liebäugelt ganz offen mit Motsis Job bei „Let’s Dance“ …

Er ist „Mr. “, machte das Styling-Format zum Kult. „Das ist Teil meines Lebens geworden. Ich liebe die Show sehr. Sie ist mein Zuhause! Ich mache das so lange, bis der Sender sagt: ,Der Typ funktioniert nicht mehr‘“, sagt Guido. Doch zuletzt schaffte es selbst die Promi-Version des Formats nur noch knapp über die 1-Million-Zuschauer-Marke … Zudem bekommt Guido in Form von TV-Kollegin Motsi Mabuse und deren ähnlicher Show „Wer macht mich schön?“ Konkurrenz. Zeit für etwas Neues also? Scheint so! In einer seiner letzten Sendungen erklärte er gerade in Bezug auf „Let’s Dance“: „Ich hab ja auch schon einmal darüber nachgedacht, da mitzumachen.“ Könnte er sogar die schwangere Motsi ersetzen? Die antwortete nämlich kürzlich auf die Frage, ob sie als frischgebackene Mama Kind und Show(s) unter einen Hut bekommt: „Das ist meine (…) große Sorge.“ Und ergänzte: „Wir werden sehen, was 2019 bringen wird, aber jetzt wird es erst mal Zeit, (…) zu dem Abenteuer aufzubrechen, das mein Leben mir beschert hat.“

Ob hinter den Aussagen von Guido ernsthaftes Interesse steckt, wird sich bald zeigen. Den Segen von (54) hat er jedenfalls. Als CLOSER ihn auf Guido anspricht, sagt der: „Fänd ich auch einen super Namen!“