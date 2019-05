Motsi Mabuse: Das zweite Baby! Sie lässt die Bombe platzen!

Reddit this

Zuckersüße Baby-News von Motsi Mabuse! In einer überraschenden Beichte lässt Motsi nun die Nachwuchs-Bombe platzen und bringt damit alle Fan-Herzen zum Höherschlagen...

Momentan ist wieder dabei zu sehen, wie sie als Let's Dance-Jurorin für jede Menge Begeisterung sorgt. Aber auch privat könnte es für Motsi aktuell nicht besser laufen...

Motsi Mabuse teilt süße Baby-Schnappschüsse

Seit der Geburt ihrer süßen Tochter im vergangen Jahr, teilt Motsi via "Instagram" immer wieder niedliche Baby-Schnappschüsse mit ihren Followers, die goldige Einblicke in ihren Familienalltag geben. Dabei wird regelmäßig deutlich, wie glücklich Motsi und Ehemann Evgenij Voznyuk über ihre kleine Prinzessin sind. Doch wie sieht es eigentlich mit der weiteren Familienplanung aus? Wünschen sich Motsi und Evgenij noch ein zweites Baby?

Motsi lässt die Baby-Bombe platzen

Obwohl Motsi gerade erst darüber berichtete, dass sie nach der Schwangerschaft 14 Kilo abgenommen hat, verrät die Mami nun, dass sie und Evgenij sich ein weiteres Baby wünschen. So erklärt sie gegenüber "Bunte": "Mein Mann und ich sprechen bereits über Baby Nummer zwei. Wir sind beide unendlich verliebt in unsere Tochter, unseren kleinen Engel." Was für Hammer- ! Letztes Jahr verkündete Motsi während der Let's Dance-Staffel, dass sie schwanger ist. Ob sie es dieses Jahr genauso machen wird? Wir können definitiv gespannt sein...