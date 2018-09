Motsi Mabuse: Dieses Baby-Foto ist eine Sensation!

Reddit this

Na das ist mal ein ungewöhnlicher Schnappschuss von . Während die frischgebackene Mama eigentlich dafür bekannt ist, dass sie sich stets top gestylt in der Öffentlichkeit präsentiert, ist nun ein Foto aufgetaucht, welches ein ganz anderes Licht auf Motsi wirft...

Motsi Mabuse: Jetzt lüftet sie ein süßes Geheimnis!

Motsi Mabuse mit Baby im Schlabber-Look unterwegs

Motsi teilt nun mit ihren Followers ein Foto via " ", welches sie in einem absolut ungewohnten Look zeigt. Der Grund dafür: Auf dem Schnappschuss ist zu sehen, wie Motsi im "Gammel"-Style mit ihrem süßen Baby unterwegs ist. Ein absolut ungewohnter Anblick der Beauty. Schließlich ist sie bei ihren treuen Anhängern stets für ihre absoluten "wow"-Fashion-Auftritte bekannt. Nichtsdestotrotz erntet sie für den Freizeitlook eine Vielzahl von Komplimenten....

Motsi Mabuse: Ihre Fans sind begeistert...

Wie unter Motsis Post deutlich wird, ist sie für ihre Followers auch ungestylt ein absoluter Hingucker. So kommentieren sie das Bild der Power-Frau mit Sätzen wie: "Hauptsache glückliche Mama. Die Glückshormone überstrahlen den Schlabberlook" sowie "Du siehst auch im Schlabberlook toll aus". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Mal sehen, mit welchen Looks uns Motsi als nächstes überraschen wird...