Motsi Mabuse: Dieses Foto lüftet ihr süßes Geheimnis!

Jetzt ist es raus! Vor einigen Wochen verkündete ihren Fans, dass sie ab sofort als neues Jury-Mitglied der britischen Version von "Let's Dance" zu sehen sein wird. Wann Motsi jedoch das erste Mal für ihren neuen Job vor der Kamera stehen wird, war lange unklar. Gestern dann die Überraschung!

Oana Nechiti: Let's Dance-Hammer! Sie wird Jurorin

Motsi Mabuse bei "Strictly Come Dancing"

Gestern war es endlich soweit! Motsi Mabuse feierte ihr Debüt bei "Strictly Come Dancing" und ließ damit definitiv alle Fan-Herzen höher schlagen! Die zeigte sich in einem gewagten schwarzen One-Shoulder-Oberteil und einem knallroten opulenten Tüllrock auf dem Red Carpet von "Strictly Come Dancing"! Was für ein Hammer-Auftritt! Vor allem für ihre treuen Anhänger ein ganz besonderer Moment! Das so ein grandioser Moment somit nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich...

Motsis Fans sind aus dem Häuschen

Wie via Social Media deutlich wird, sind Motsis Fans von dem "Strictly Come Dancing"-Debüt der Beauty absolut begeistert! So kommentieren sie: "Du bist einfach toll, ich bin wie du und liebe tanzen, wenn ich Musik höre kann ich einfach nicht still halten" sowie "Freue mich darüber und wünsche dir einen schönen Tag, liebe Motsi." Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht!

Oh je! Diese Nachricht macht einfach nur sprachlos!