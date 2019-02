Motsi Mabuse: Drama um ihr Baby! Jetzt spricht sie Klartext!

Reddit this

Oh je, arme Motsi Mabuse! Wie die Beauty jetzt verrät, musste sie sich kürzlich einer echten Schock-Situation stellen...

Was ist nur bei los? Eigentlich hat die Power-Mami momentan jeden Grund zur Freude! Ab dem 15. März ist sie wieder dabei zu sehen, wie sie als Let's Dance-Jurorin alle Fan-Herzen höher schlagen lässt. Und auch privat könnte es für Motsi aktuell nicht besser laufen. Doch jetzt das Traurige...

Motsi Mabuse teilt süße Baby-Bilder

Seit der Geburt ihres niedlichen Babys im vergangen , teilt Motsi immer wieder süße Schnappschüsse, die Einblicke in ihren Mami-Alltag geben. Kaum ein Follower ist nicht verliebt in die süßen Bilder, die Motsi in ihrer Rolle als Mama zeigen. Dass die Power-Frau dafür regelmäßig mit einer Vielzahl von Komplimenten überschüttet wird, ist somit kaum verwunderlich. Das neuste Ereignis wirft jetzt jedoch einen erschreckenden Schatten auf Motsis Mama-Glück.

Motsi muss herben Tiefschlag verkraften

Wie Motsi nun berichtet, musste sie erst kürzlich eine schlimme Situation mit ihrem Baby durchleben, die nicht nur ihre Fans in absolute Fassungslosigkeit versetzt. In einer rührenden Beichte berichtet Motsi von diesem traurigen Ereignis und gibt dabei gleichzeitig tiefe Einblicke in ihr Innerstes.

Was Motsi erlebt hat und wie sie die Situation meisterte, erfahrt ihr im VIDEO: