Motsi Mabuse: Ehe vor dem Aus?

Vor wenigen Monaten wurden "Let's Dance"-Star Motsi Mabuse und ihr Ehemann Evgenij Eltern. Doch jetzt stoßen sie an ihre (Beziehungs-)Grenzen...

Vor drei Monaten erfüllte sich endlich der große Traum des "Let's Dance"-Stars Motsi Mabuse: Sie und ihr Ehemann Evgenij wurden Eltern einer kleinen Tochter. Die kleine Prinzessin - der Name des Mädchens wird erst bei der Taufe an Silvester bekanntgegeben - hat deren Leben völlig auf den Kopf gestellt. Das Glück der beiden Profitänzer war bis dahin perfekt. Doch nun sind Motsi und Evgenij an ihre Grenzen gestoßen. Denn es gibt ein Problem: "Natürlich dreht sich derzeit alles um die Kleine. Da müssen wir beide noch einen Weg finden, um uns als Paar nicht aus den Augen zu verlieren", gesteht Motsi.

Motsi Mabuse: Sie haben den Eltern-Blues

Viele junge Eltern geraten mit der veränderten Lebenssituation in Beziehungs-Schwierigkeiten, weil die Leidenschaft auf der Strecke bleibt. Evgenij kümmert sich um die gerade erst eröffnete Tanzschule - die Existenz des Paares-, Motsi betreut das Baby. "Ich bin eine Vollzeit-Mami, kann nur schwer loslassen", verrät die Tänzerin. "Mein Mann sagt, die Kleine und ich sind wie siamesische Zwillinge. Wenn er nach Hause kommt, machen wir immer das Gleiche: essen, schlafen weinen", ergänzt Motsi. Steht ihre Ehe etwa vor dem Aus? Motsi meint fast trotzig: "Wir wollen noch ein Baby."