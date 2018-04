Motsi Mabuse: Es wird ein Mädchen!

Ihr sehnlichster Wunsch geht in wenigen Monaten endlich in Erfüllung!Sie strahlte bis über beide Ohren und konnte sich ein paar Tränchen nicht verkneifen: Keine Frage, Motsi Mabuse (36) ist derzeit wohl so glücklich wie noch nie in ihrem Leben! Bei der Tanzshow "Let’s Dance" bestätigte sie, was schon so viele vermuteten: Ja, sie ist wirklich schwanger! Ihre guten Freunde freuen sich natürlich mit ihr – und plauderten gleich mehr aus, als sie wahrscheinlich sollten!

Motsi Mabuse: "Ja, es stimmt! Wir bekommen ein Baby!"

Motsis Kollegen haben sich verplappert

Angesprochen auf Motsis Schwangerschaft sagte „Tante“ Jorge González (50): „Wir freuen uns sehr. Ich hoffe, es kommt eine Chica, eine Motsi-Mabuse-Salsa-Chica!“ Und „Opa“ Joachim Llambi (53) ergänzte: „Ein kleines Mäuschen!“ Huch, haben sich hier etwa zwei verplappert? Wird es also ein Mädchen? Beide sind schon länger eingeweiht. Gut möglich also, dass Motsi ihnen das Geschlecht ihres ungeborenen Babys, das im Sommer zur Welt kommen soll, bereits verraten hat! Und wie das mit Geheimnissen so ist: Sie bleiben nicht immer geheim...