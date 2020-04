Motsi Mabuse & Evgenij Voznyuk: Süßes Geheimnis gelüftet!

Reddit this

Für läuft es richtig rund. Seit neun Jahren sitzt sie in der Jury von "Let's Dance". Auch privat hat die gebürtige Afrikanerin ihr Glück mit Ehemann Evgenij Voznyuk gefunden. Doch wie hat sich das Paar eigentlich kennengelernt?

So begann die Liebesgeschichte von Motsi Mabuse und Mann Evgenij

Nach einem abgebrochenen Studium kam Motsi nach Deutschland, um als Tänzerin durchzustarten. "Ich habe einen Tanzpartner gesucht und er auch. Bei der Probe haben wir zum ersten Mal miteinander getanzt und direkt war es klar, dass wir auch in Zukunft miteinander tanzen werden", erinnert sie sich in der Sendung "Let's Dance - Die schönsten Momente der Juroren". Doch wenig später wurde aus Freundschaft Liebe. "Irgendwann hat es Klick gemacht und dann haben wir gesagt: 'Ok, wir wollen doch mehr miteinander machen als nur tanzen."

Wann kommt das zweite Baby?

Seitdem sind die beiden unzertrennlich. 2018 kam ihre erste gemeinsame Tochter auf die Welt. "Es war Liebe auf den ersten Blick. Du hast uns den Atem geraubt, Baby Girl. Ich könnte dich den ganzen Tag anschauen", schwärmt die Tänzerin. Kein Wunder, dass sich Motsi und Evgenij ein zweites Kind wünschen. Mal sehen, wann es soweit ist...

