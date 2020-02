Motsi Mabuse: Fremdgeh-Drama hinter den Kulissen!

Dass es bei "Let's Dance" oft ganz schön heiß her geht, ist kein Geheimnis. In der Vergangenheit flogen schon bei einigen Tanzpaaren die Funken. Bestes Beispiel: Rebecca Mir und Massimo Sinató. Er betrog seine damalige Frau Tatjana Kuschill mit Rebecca. Wenig später machten sie ihre Liebe offiziell, 2015 folgte die Hochzeit. Jetzt hat es wohl auch Motsi Mabuses Schwester Oti erwischt...

Fremdgeh-Drama nach dem Finale von "Strictly Come Dancing"

Die 29-Jährige tanzte vergangene Staffel bei "Strictly Come Dancing" (britische Version von "Let’s Dance"), wo Motsi in der Jury sitzt, mit Ex-Rennfahrer Kelvin Fletcher. Die beiden konnten sich mit ihren leidenschaftlichen Performances sogar den Sieg sichern. Etwa, weil zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft lief? Schon während der Staffel kamen immer wieder Gerüchte auf. Doch jetzt wurden Oti und Kelvin extrem vertraut um 3:30 Uhr vor einem Hotel in London erwischt. Dabei ist ereigentlich seit fünf Jahren mit Eliza Marsland verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Und auch Oti ist vergeben - an Tänzer Marius Iepure.

Was dran ist an den Fremdgeh-Gerüchten? Kelvins Frau wurde plötzlich ohne Ehering gesichtet. Wenig später klärte sie jedoch auf: "Ich war in der Bräunungsdusche #hiergibtskeindrama." Kelvin und Oti meldeten sich dagegen noch nicht zu Wort...

