Motsi Mabuse: Große Sorge um ihr Baby!

Arme ! Vor Beginn der neunten „Let’s Dance“Show wirkte sie nervös und abgelenkt. Die sonst so fröhliche Tänzerin war nicht so ganz bei der Sache. Doch was war passiert?

Motsi Mabuse: Sorge um ihr Baby

Die 38-Jährige sorgte sich um ihre kranke Tochter. "Meine kleine Maus hat drei Tage Fieber gehabt. Das war sehr dramatisch für uns, weil sie noch nie krank war“, erklärte sie kurz vor der Show gegenüber . "Mein Mann hat gerade angerufen oder geschrieben. Ich muss gucken, wie es meinem kleinen Baby geht."

Doch dann folgte zum Glück die große Erleichterung. Papa Evgenij Voznyuk hatte im Hotel mit dem kleinen Sprössling alles im Griff. Anschließend konnte Motsi sich dann beruhigt auf die Sendung konzentrieren. Puh!