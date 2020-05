Motsi Mabuse: Große Sorge um ihre Tochter!

Reddit this

Motsi Mabuse hat Angst um ihre Tochter! In einem Interview macht die "Let's Dance"-Jurorin ein trauriges Geständnis.

Vor 20 Monaten ist zum erstem Mal Mama geworden. Ihre Tochter ist ihr ganzer Stolz. Doch sie sorgt sich um ihre Zukunft...

Drama um Motsi Mabuses Tochter

Motsi ist gebürtige Südafrikanerin. Sie hat Angst, dass ihre Herkunft später ein Problem für ihre Tochter werden kann." Mein Kind trägt natürlich auch einen Teil von meiner Haut. Es ist hier in Deutschland nicht einfach, wenn man eine andere Hautfarbe hat. Das ist einfach Fakt", erzählt die "Let's Dance"-Jurorin jetzt im Interview mit "Exclusiv".

Motsi Mabuse: Traurige Beichte! Darum hat sie noch kein zweites Baby

Motsi Mabuse wird angefeindet

Motsi musste selber schon einige Erfahrungen mit Rassismus machen. Besonders in den sozialen Netzwerken wird sie immer wieder mit dem Thema konfrontiert. "Der Rassismus ist sehr extrem und es ist mehr geworden", berichtete sie vor einiger Zeit in der Talkshow von Sandra Maischberger. "Die Leute spüren aus irgendwelchen Gründen, jetzt können wir angreifen. Mir werden ganz böse Sachen geschrieben: Sie werden mit einem Baseballschläger schlagen und 'Affe' und so."

Gefährdet dieser Fremdflirt die Ehe von ? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: