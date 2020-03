Motsi Mabuse: Großes Drama bei "Let's Dance"!

Oh je! So kennen wir ja gar nicht! Eigentlich ist die Tänzerin für ihre fröhliche und lockere Art bekannt. Doch aktuell geht es auch ihr überhaupt nicht gut!

Motsi Mabuse ist traurig

Wie Motsi Mabuse nun berichtet, macht ihr die aktuelle Situation ganz schön zu schaffen. So erklärt sie gegenüber " ": "Das ist nicht mein 'Let's Dance!'. Ich meine, angefangen mit unserem Opening, da ist echt nicht dieses Volle, was wir gewöhnt sind, mit ganz vielen Paaren und so weiter - wir haben ein Ehepaar, das sowieso miteinander lebt. Und wir sitzen auseinander mit der Jury. Es gibt keine Skylounge mehr, die Paare sitzen separat. Und wir haben kein Publikum." Oh je! Doch damit genug...

Motsi musste Tanzschule schließen

Wie Motsi erst neulich verkündete, musste sie auch ihre Tanzschule vorerst dicht machen. So finden bei ihr zwischen dem 16. März und 19. April keine Kurse statt. Doch zum Glück kann sich Motsi auf die Unterstützung ihrer treuen Fans verlassen. So wendete sich die Power-Frau via Social Media dankend an ihrer Community: "Es ist eine Herausforderung, aber wir können uns entweder von der Situation runterziehen lassen oder unser Bestes geben."

