Motsi Mabuse: Heftige Kampfansage! Sie kocht vor Wut

Das ewige Kritisieren an den Körpern von Frauen regt Motsi Mabuse so richtig auf. Auf Instagram hat die TV-Schönheit ein Video von ihrem Outfit für das "Let's Dance"-Finale gepostet. Neben vielen Komplimenten erhielt Motsi jedoch auch einen Kommentar, der sie so richtig aufregte "Liebe Motsi, du bist die Beste! Tolles Kleid, überspielt deine Problemzonen! Gut gewählt", schrieb der User.