Motsi Mabuse: Hier zeigt sie zum ersten Mal ihr Baby!

Wie süß! Am Montag begeisterte die Profitänzerin Motsi Mabuse ihre Fans mit der wundervollen Nachricht, dass ihre kleine Tochter gesund und munter das Licht der Welt erblickte! Nun die nächste Sensation. Mit einem niedlichen Schnappschuss können Motsis Anhänger nun einen ersten Blick auf das kleine Goldstück werfen!

Motsi Mabuse: "Der Rassismus wird immer schlimmer"

Motsi Mabuse: Erstes Baby-Bild

Obwohl die meisten lange auf einen Baby-Schnappschuss warten lassen, können alle Motsi-Anhänger in dem " "-Profil von Motis Schwester, Oti Mabuse, schon jetzt die kleine Tochter der Profitänzerin bewundern. Motsis Schwester postete dazu ein Bild, welches die Hand ihrer kleinen Nichte zeigt. Dazu kommentiert die : "So proud of my sister @motsimabuse for her first baby! 06/08/2018 best week ever! #babynews" Das dieser niedliche Schnappschuss nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar!

Motsi Mabuse: Ihre Fans sind hin und weg!

Das Oti mit diesem Foto nicht nur bei ihren Followers voll ins Schwarze getroffen hat, wird vor allem anhand der Kommentare deutlich. So schreiben sie: "Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich sehr, dass alles gut verlaufen ist!" sowie "Herzlichen Glückwunsch und alles Liebe! Ich bin am 3. August selber nochmal Mama geworden. "Pures Glück" Mehr Fan-Liebe geht echt nicht! Wann Motsi und das erste Baby-Bild präsentieren wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!