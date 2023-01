Motsi Mabuse: Ihr großer Traum vom zweiten Baby ist geplatzt

Ein spektakulärer TV-Job in Amerika wirbelt Motsi Mabuses Leben total durcheinander. Aber stellt sie die Karriere vor ihr Familien-Glück, ist ihr Baby-Traum wohl geplatzt!

Für die "Let’s Dance"-Jurorin könnte das neue Job-Angebot ein enormer Karrieresprung sein. Sie soll zukünftig für die US-Version von "Let’s Dance", "Dancing with the Stars", vor der Kamera stehen. Doch was bedeutet das für ihren sehnlichen Wunsch, ein zweites Mal Mama zu werden? Noch im vergangenen Jahr offenbarte die Deutsch-Südafrikanerin, dass sie sich ein Geschwisterchen für ihre vierjährige Tochter wünsche. "Wenn ich sehe, wie eng die Beziehung zu meiner Schwester ist, so innig, dann wünsche ich mir das auch für meine Tochter", sagte Motsi.

