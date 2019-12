Motsi Mabuse: Jaaa, Baby Nummer 2!

schwebt seit über einem Jahr im Babyglück! Ihre Tochter ist ihr ganzer Stolz. In einem Interview mit "Gala" verrät Motsi jetzt, dass die Kleine kein Einzelkind bleiben soll...

Motsi Mabuse wünscht sich ein zweites Baby

"Der Wunsch nach einem zweiten Baby jagt uns", so die "Let's Dance"-Jurorin. Deshalb hat Motsi jetzt auch eine drastische Entscheidung getroffen. 2020 will sie definitiv kürzertreten. "Mir ist bewusst, ich kann dieses Pensum so nicht länger halten, wenn ich eine größere Familie haben möchte. Schon jetzt ist es mit einem Kind zu viel", gesteht Motsi. "Gerade war ich vier Tage von zu Hause weg. Meine Tochter kann inzwischen laufen. Sie tanzt. Als ich wieder nach Hause kam, hatte sie plötzlich neue Dance-Moves drauf. Solche Momente will ich nicht verpassen."

Mehr als verständlich! Die Fans müssen trotzdem nicht komplett auf ihr Idol verzichten. Sender bestätigte bereits, dass Motsi auch in der nächsten Staffel wieder in der Jury von "Let's Dance" sitzen wird. Und wer weiß, vielleicht überrascht sie uns dann ja schon mit einem Babybauch...

