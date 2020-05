Reddit this

Motsi Mabuse: Jubel-News! Darauf hat sie schon so lange gewartet

Vor einigen Wochen musste ihre geliebte Tanzschule vorübergehend schließen. Durch die Ausbreitung des Coronavirus war es einfach nicht mehr möglich, die Tanzstunden wie gewohnt stattfinden zu lassen.

Motsi verkündet die frohe Botschaft

Nun kann die „Let’s Dance“-Jurorin aber endlich wieder aufatmen! „Wir starten jetzt wieder mit unserer Tanzschule“, verkündet sie strahlend in einem -Video. Zwar müsse sie nun die strengen Sicherheitsauflagen beachten und umsetzen, doch das stört die 39-Jährige nicht.

„Ich glaube, wir werden eine Weile so leben“, so Motsi. Obwohl sie sich über die Wiedereröffnung freut, macht sie sich dennoch Gedanken um eine erneute Schließung. Immerhin könne es ja sein, dass sich das Coronavirus in ihrer Schule verbreitet. „Dann steht wieder unsere Existenz auf der Kippe“, erklärt sie geknickt. Bleibt zu hoffen, dass es dazu gar nicht erst kommen wird!

