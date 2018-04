Motsi Mabuse: Rührendes Liebes-Geständnis an Ehemann Evgenij Voznyuk

Diese Worte rühren definitiv zu Tränen! Während Motsi Mabuse erst kürzlich verkündete, dass sie mit Ehemann Evgenij Voznyuk ein Kind erwarten würde, überrascht sie ihre Anhänger nun mit einem rührenden Gefühlsgeständnis an ihren Liebsten. Kein Wunder, dass ihre Fans bei solch liebevollen Worten noch mehr als begeistert sind!

Motsi Mabuse: Babygeschlecht enthüllt?

Motsi Mabuse & Evgenij Voznyuk: Das Traumpaar wird Eltern

Immer wieder wurde in der letzten Zeit darüber spekuliert, ob Motsi Mabuse ein Baby erwarten würde. Bei Let's Dance ließ sie dann die "Katze aus dem Sack" und verkündete die süße Neuigkeit. Sie und Ehemann Evgenij Voznyuk werden stolze Eltern. Nach der Traumhochzeit im letzten Jahr, krönen sie somit ihr Liebesglück mit einem kleinen Sprössling. Und Obwohl die beiden mittlerweile schon seit drei Jahren liiert sind, scheint Motsi immer noch so verliebt zu sein, wie am ersten Tag...

Motsi Mabuse: Liebevolle Worte an Ehemann Evgenij Voznyuk

Das Motsi in Evgenij Voznyuk ihren absoluten Traummann gefunden hat, zeigt die Let's Dance Jurorin immer wieder mit Schnappschüssen, die sie auf ihrem "Instagram"-Account veröffentlicht. Einer ihrer neusten Posts sticht dabei jedoch besonders ins Auge. Der Grund: Motsi offenbart ihre tiefsten Gefühle. So schreibt sie: "Ich habe so viel von dir gelernt, aber ich glaube die wertvollste Lektion war zu lernen, ehrlich zu sich selbst zu sein und sich selbst zu lieben. Sobald du lernst, dich selbst zu lieben, schätzt du dich selbst und weißt, was gut und nicht gut für dich ist! Was real ist und was nicht! Meine Liebe."

Kein Wunder also, dass bei solch emotionalen Worten Motsis Followers die Jurorin mit Komplimenten überschütten. So schreiben sie: "Wie schön Motsi" sowie "Das hast du fantastisch geschrieben, liebe Motsi." Ob Motsi heute Abend bei Let's Dance auch liebevolle Komplimente für die Kandidaten finden wird? Wir können gespannt sein…