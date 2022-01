Motsi Mabuse: Schicksalsnachrichten für die "Let's Dance"-Jurorin!

Joachim war erst elf Jahre alt, als er erfuhr, dass sein Vater an einem Hirntumor leidet. "Nach der OP war Papa acht Jahre lang ein Pflegefall", erinnert sich der Duisburger. Und auch Jorge kommen heute noch die Tränen, wenn er an seine geliebte Mama denkt. Die verstarb ebenfalls an Krebs, er hielt sie in den Armen, als sie ging. Gut, dass Motsi immer da ist, wenn es ums Trösten geht. Eine andere Begegnung wird sie wohl ebenfalls niemals vergessen: Während ihrer Teilnahme als Jurorin bei "Strictly Come Dancing" trat Tischtennis-Profi Will Bailey (33) auf. Der Sportler sprach darüber, dass er als Kind an Krebs erkrankt war. Motsi war gerührt, konnte nicht sprechen, schließlich ist sie selbst Mama einer Tochter (3). Seitdem engagiert sie sich und hilft zum zweiten Mal bei der Choreografie des TV-Events "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs".

In diesem Jahr wird ihr der Job besonders zu Herzen gehen. Ihre enge Vertraute Tanja Bülter (50) ist mit dabei. Bei ihr wurde im Herbst 2020 Brustkrebs diagnostiziert – OP und Chemo folgten. Ein Schicksal, das Motsi nicht kalt lässt – schließlich ist Tanja nur einige Jahre älter als Motsi und auch liebevolle Mami. Doch als echter TV-Profi zeigt sie nicht, wie groß ist ihre Angst ist …