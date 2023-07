Motsi Mabuse: Das Schicksal hat schon wieder zugeschlagen!

Im Netz verabschiedet sich die „Let’s Dance“-Jurorin von Beata Onefater († 45). Sie hat viel zu früh den Kampf gegen die teuflische Krankheit verloren. Besonders die Warmherzigkeit ihrer Tanz-Kollegin wird Motsi fehlen: „Du hast mir immer Komplimente gemacht, auch wenn ich nicht sehen konnte, was du in mir siehst.“ Es ist nicht das erste Mal, dass das Schicksal bei der Mutter einer Tochter so unbarmherzig zuschlägt. Ja, das Leben der Profi-Tänzerin scheint manchmal geradezu aus dem Takt. Erst kürzlich bangte Motsi um ihre Freundin und Moderatorin Tanja Bülter, die an Brustkrebs erkrankte. Als junge Frau verlor sie ihren Bruder Neo durch Suizid.

Was ihr trotz der tragischen Ereignisse hilft, niemals den Mut zu verlieren? Ihr unerschütterlicher Optimismus! Denn eines hat sie als Profi-Sportlerin gelernt: „Alles kann passieren! Den einen Tag feiert man Erfolge, an einem anderen läuft es nicht so rund.“