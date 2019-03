Motsi Mabuse: Schlimmer Streit mit ihrer Mutter Dudu!

ist im Baby-Fieber! Im August letzten Jahres kam ihre erste Tochter auf die Welt. "Es war Liebe auf dem ersten Blick", schwärmt Motsi über ihren kleinen Schatz. Doch kurz nach der Geburt gab es immer wieder Zoff mit ihrer Mutter Dudu...

Motsi Mabuse: "Wir haben uns noch nie so gestritten"

Freitagabend war Motsi in der Sendung "Kölner Treff" zu Gast - und sprach über das angespannte Verhältnis. "Wir haben uns noch nie so gestritten wie in den letzten drei Monaten. Also meine Mama, ich weiß nicht, ich dachte, ich brauche das. Und wahrscheinlich habe ich das gebraucht psychisch, aber das war Stress", sagte sie. Für Motsi war die Situation fast unerträglich. Schließlich steht Familie bei ihr an erster Stelle.

Motsi Mabuse: Süße Baby-Beichte vor "Let's Dance"!

Die 37-Jährige hatte auch eine Vermutung, warum es wieder mit ihrer Mutter krachte: "Sie hat nicht verstanden oder konnte nicht akzeptieren, dass ich jetzt Mama bin. Ich bin ein sehr harmoniesüchtiger Mensch und deswegen, egal was meine Mama gesagt hat, ich habe immer Ja gesagt. Und diesmal kam sie, und ich habe halt sehr oft Nein gesagt."

Versöhnung mit Mutter Dudu?

Auch Mutter Dudu litt unter dem Dauer-Zoff. "Sie hat gesagt: 'Weißt du, ohne Baby warst du so nett.'" Ganz schöne harte Worte!

Mittlerweile haben sich Mutter und Tochter zum Glück aber wieder vertragen. Sie ist sogar extra aus Südafrika angereist, um Motsi mit dem Baby zu unterstützen, wenn sie für "Let's Dance" (ab Freitag, 20:15 Uhr bei ) vor der Kamera steht.