Motsi Mabuse: Schock-Ansage! Muss jetzt die Let's Dance-Jury verlassen?

Das plötzliche Aus für Fan-Liebling (32) verblüffte viele Zuschauer, doch die Profitänzerin scheint das Beste aus der Situation zu machen. Eigentlich müsste ihre Laune richtig mies sein – vor Kurzem erst verlor Ekat ihren Job bei „Let’s Dance“ und muss das wöchentliche Spektakel nun vom Sofa aus verfolgen. Doch bei den Days in der Hamburger Europa Passage strahlt sie mit dem Scheinwerferlicht um die Wette. Natürlich wollen wir wissen, was hinter dieser überraschend guten Stimmung steckt. „Mir geht es aktuell richtig gut“, verrät Ekat vergnügt. Ihre Tränen über den Rauswurf sind längst getrocknet. „Es ist schon ein komisches Gefühl, das von der Seite zu betrachten“, gibt sie zu. „Es ist ungewöhnlich und auch ein bisschen traurig, und ich hoffe sehr, dass mich der ein oder andere ein bisschen vermisst.“

Ersetzt Ekat jetzt Motsi Mabuse?

Doch der Sender setzte Ekaterina nicht etwa auf die Straße – sie arbeitet jetzt ganz in der Nähe ihrer alten Kollegen in der Redaktion, beobachtet das Showgeschehen für .de: „Ich habe da eine eigene Kolumne, in der ich über meine persönlichen Highlights schreibe.“ Welche waren das bislang? „Ich habe keine Favoriten“, beteuert sie. Und fachsimpelt munter weiter: „Man kann das zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht sagen – da ist noch alles offen. Jeder kann gewinnen. Damals hätte auch keiner gedacht, dass Ingolf oder Pascal gewinnen würden.“ Auch zu Laura Müller (19) hat sie – im Gegensatz zur Jury – eine professionelle Meinung. „Ich versuche, alle Kandidaten neutral zu betrachten. Unabhängig davon, was sie sonst in ihrem Leben tun. Ich gucke als Tanzexpertin allein auf die Leistung.“

Ekaterina Leonova: "Let's Dance"-Comeback! Jetzt besteht kein Zweifel mehr

Mit dieser Einstellung hat sie (55) und (38) einiges voraus. Denn die beiden lassen Laura nur allzu gern spüren, dass sie für sie nur die Freundin vom Wendler ist. Ekaterina achtet dagegen auf ganz andere Dinge: „Tanzt der Mensch mit Herz, sehe ich Leidenschaft, hat er oder sie Spaß? Laura hat alle Chancen, wenn sie hart trainiert. Sie besitzt Potenzial, das sehe ich. Mit Christian hat sie auch noch einen tollen Coach. Wenn sie also mit ganzer Seele dabei ist, kann sie weit kommen!“ Moment mal – das klingt ja ganz so, als würde Ekaterina selbst auch ganz gern mal die Punkte verteilen? „Ja, das ist ein großer, großer Traum“, gesteht sie und fügt verlegen hinzu: „Bis jetzt ist es aber leider nur ein Traum.“

Schauen wir mal. Gut möglich, dass die Verantwortlichen, nachdem sie so jäh das Tanzparkett räumen musste, doch noch Größeres mit ihr vorhaben. An Herz und Leidenschaft herrscht bei Ekat jedenfalls kein Mangel. Für Motsi könnte also Vorsicht geboten sein…