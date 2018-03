Motsi Mabuse schwanger? Große Sorge um ihr ungeborenes Baby!

Die Gerüchte mehren sich, dass Motsi Mabuse schwanger sein soll - auch wenn sie sich bei "Let's Dance 2018" bislang noch kein Sterbenswörtchen über ihre vermeintliche Schwangerschaft verloren hat. Doch das könnte einen traurigen Grund haben...

Motsi Mabuse: Zauberhafte Baby-Nachricht!

Für Motsi Mabuse ist das raue Klima hinter den Kulissen dieses besonders giftig. Warum die Sorge um ihr Baby jetzt so groß ist, erfahrt Ihr im Video:

Tränen, Tricks und fiese Spielchen bei "Let's Dance"

Kein Promi sagt „nein“, wenn Let’s Dance an die Tür klopft. Es ist DIE Show, die das Blut in Wallung bringt, die Quoten in die Höhe schießen lässt, die einem den Schweiß auf die Stirn treibt, Emotionen hochkochen lässt, die Neid und Eifersucht schürt – bei Kandidaten und Juroren! Denn, was keiner hinter dem Glamour der Kulissen vermutet, sind die Tränen, Tricks und fiesen Spielchen, die dort an der Tagesordnung sind: Sobald die Kamera wegsieht, sind weder Juroren, noch Tänzer dicke Freunde. Wie man ans Ziel kommt: Ellenbogen und Biss. Von Neid können auch die Juroren Jorge González und Motsi Mabuse ein Lied singen. Außerdem sind sie genervt von Kollege Llambi, der sich immer in den Vordergrund drängt. Hoffentlich nimmt sich Motsi den beruflichen Stress nicht zu sehr zu Herzen.