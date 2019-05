Motsi Mabuse: Schwanger mit Baby Nr. 2?

Sie legt sich liebevoll die Hand auf den Bauch, lächelt verträumt. Was möchte uns wohl mit diesem Post sagen?

Bei zeigte sich der "Let's Dance"-Star nun in einer verdächtigen Pose. Ist die frisch gebackene Mutter etwa wieder schwanger?

Im August vergangenen Jahres brachte Motsi Mabuse eine kleine Tochter zur Welt - ihr ganzes Glück. Für sie und Ehemann Evgenij Voznyuk ging mit der Geburt ihres Kindes ihr größter Traum in Erfüllung. "Wir sind total verliebt!", schwärmte sie.

Bekommt Motsi Mabuse noch ein Baby?

Dass die Nachwuchsplanung noch nicht abgeschlossen ist, hat Motsi ebenfalls schon verraten - allerdings will sie sich mit Baby Nummer zwei noch etwas Zeit lassen. "Zeit zu viert? Ja, gerne! Aber lass uns Zeit zu dritt erst mal genießen", erklärte die "Let's Dance"-Jurorin.

Motsi Mabuse: Süßes Baby-Update zum Geburtstag!

Ging jetzt womöglich doch alles schneller als erwartet. Die Fans erkennen jedenfalls diesen ganz besonderen Glow an Motsi Mabuse. "Du siehst wunderschön aus", "Wow", "Atemberaubend", lauten die Kommentare.

Und tatsächlich scheint die 38-Jährige momentan besonders voller Liebe zu sein. In ihrem nächsten Post veröffentlichte sie ein seltenes Pärchen-Selfie mit ihrem Evgenij, in dem sie ihm eine große Liebeserklärung machte: "Du, ich und all unsere Träume", schreibt sie. "Nicht perfekt, niemals perfekt! Einfach wir." Klingt ganz so, als wären die beiden glücklicher denn je. Und wer weiß - vielleicht steckt ein süßes Geheimnis dahinter...