Motsi Mabuse: Sie überrascht mit Babybauch!

ist eine echte Vollblut-Mama. Vor knapp einem Jahr kam ihre kleine Tochter auf die Welt. Ist jetzt etwa schon Baby Nummer 2 unterwegs?

Motsi zeigt ihren Babybauch

Die Fans staunten nicht schlecht, als Motsi ein Bild von sich kugelrundem Babybauch veröffentlichte. Ist da etwa was an uns vorbei gegangen? Nein, natürlich nicht! Die "Let’s Dance"-Jurorin poste nur ein Bild aus alten Zeiten. "Genau vor einem Jahr. Wow, hochschwanger bei diesen Temperaturen. Ich weiß noch genau, wie ich mich damals gefühlt habe. Meine Füße und Nase waren angeschwollen und mein Rücken tat weh. Sorry an alle Mamas. Ich denke an euch", schrieb sie zu dem Schnappschuss.

Motsi Mabuse: Bedrückendes Baby-Geständnis

Baby Nummer 2 ist in Planung

Ob Motsi bald wirklich ein zweites Mal schwanger ist? Gut möglich. Es ist kein Geheimnis, dass sie sich weiteren Nachwuchs wünscht. "Mein Mann und ich sprechen bereits über Baby Nummer zwei. Wir sind beide unendlich verliebt in unsere Tochter, unseren kleinen Engel", gab sie kürzlich gegenüber "Bunte" zu. Mal sehen, wann es soweit ist...