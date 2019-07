Motsi Mabuse: Sie zeigt ihren Baby-Bauch!

Na das ist mal eine Überraschung! teilt nun ein Foto mit ihren Fans, auf dem zu sehen ist, wie sie stolz ihren Baby-Bauch vor der Kamera präsentiert. Erwartet Motsi etwa Baby Nummer 2?

Motsi Mabuse: Jetzt verkündet sie die Jubel-News!

Motsi Mabuse zeigt Baby-Bauch

Via lässt Motsi nun die Baby-Bombe platzen und teilt ein Foto mit ihren Fans, auf dem sie stolz ihren Baby-Bauch präsentiert. Das dabei vor allem eine Frage im Vordergrund steht, ist klar: Ist Motsi wieder schwanger? Ein Blick in die Bildunterschrift verschafft schnell Klarheit. So ist zu lesen: "Rückblick zum letzten Jahr (...)." Motsi ist also nicht mit Baby Nummer 2 schwanger, sondern wollte lediglich eine Erinnerung aus ihrer Schwangerschaftszeit im letzten Jahr teilen. Wie schade! Ihre Fans zeigen sich dennoch absolut begeistert!

Motsis Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Bild von Motsi deutlich wird, hat sie damit bei ihrer Community voll ins Schwarze getroffen. So ist zu lesen: "Das vergesse ich nicht und wünsche dir einen schönen Abend, liebe Motsi" sowie "Ja, das war letztes Jahr ein !!! Ich war auch schwanger zu der Zeit!! Mein kleiner Sohn wird nächsten Dienstag ein Jahr." Ob uns Motsi in der nächsten Zeit wohl mit noch Bildern dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...

