Motsi Mabuse: So schön sieht sie ungeschminkt aus

Motsi zeigt sich ungeschminkt

Auf postete Motsi nun ein Foto von sich, auf dem sie komplett ungeschminkt ist. „Wenn mich Leute so in der Tanzschule treffen, dann fragen sie mich immer, wo Motsi Mabuse ist", lacht die Tänzerin. Man würde sie dann immer für eine ihrer Schwestern halten. „Ich liebe Make-Up, aber ich liebe meine kleine Tochter noch viel mehr", erklärt Motsi. „Ein Küsschen von ihr an jedem Tag ist ein Muss, deshalb: Kein Make-Up in der Woche."

Ihren Fans gefällt der natürliche Look richtig gut! Sie schwärmen in den höchsten Tönen von Motsi:

„Naturschönheit“

„Einfach wunderschön! Auch ohne Schminke“

„So ein tolles Foto und eine schöne Frau“

„Wunderhübsch und macht irgendwie jünger. Gefällt mir echt gut“

Über die Komplimente dürfte Motsi sich fast so sehr freuen, wie über die Küsschen ihrer Tochter!

