Motsi Mabuse: Süße Enthüllung! Baby Nummer 2!

Seit der Geburt ihrer Tochter ist im absoluten Baby-Fieber. Doch wie sieht es eigentlich mit weiteren Kindern für die und Ehemann Evgenij Voznyuk aus? In einer ehrlichen Beichte spricht Motsi nun "Familien"-Klartext!

Motsi Mabuse: Zuckersüß! Damit rührt sie ihre Fans zu Tränen

Motsi Mabuse ist sie absolute Power-Mami

Via "Social Media" teilt Motsi immer wieder süße Schnappschüsse mit ihren Fans, die sie im süßen Baby-Familienalltag zeigen. Für ihre Follower einfach nur rührend! Doch damit nicht genug. Obwohl Motsis Tochter gerade mal vier Monate alt ist, verrät die Beauty nun, dass sie und ihr Ehemann ein weiteres Kind nicht ausschließen...

Motsi Mabuse möchte noch ein Baby!

Wie Motsi nun berichtet, könnte sie sich auch einen Familienalltag zu viert vorstellen. So erläutert sie gegenüber " ": "Zeit zu viert? Ja, gerne! Aber lass uns Zeit zu dritt erst mal genießen." Welch tolle Neuigkeiten! Ebenfalls fügt Motsi hinzu: "Wir sind total verliebt! Also wir sind jetzt komplett da drin. Und dadurch sind wir auch miteinander verbunden, ich sage mal so, ja? Ich glaube, wenn das nur eine Person ist, der vielleicht fokussiert auf das Kind - aber wir sind beide fokussiert und teilen das sehr gerne. Und das ist ein Wunsch, den wir hatten. Und insofern ist noch eine Verbindung zueinander." Mehr Liebe geht wohl kaum! Mal sehen, wann Motsi uns mit der nächsten Nachwuchs- überraschen wird. Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!