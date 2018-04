Motsi Mabuse: Süße Liebeserklärung an Jimi Blue Ochsenknecht!

Motsi Mabuse: Süße Liebeserklärung an Jimi Blue Ochsenknecht!

Welch süße Nachricht von Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse! Nachdem gestern Abend Jimi Blue Ochsenknecht sein Aus bei Let's Dance verkündete, sprachen ihm seine Fans auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen ihr Mitgefühl aus. Aber auch seine Prominenten "Arbeitskollegen" ließen es sich nicht nehmen, Jimi mit liebevollen Worten zu trösten. Ganz vorne mit dabei: Motsi Mabuse!

Jimi Blue Ochsenknecht: Dramatische Beichte von seiner Tanzpartnerin Renata Lusin!

Motsi Mabuse: Süße Nachricht an Jimi Blue Ochsenknecht

In seinem "Instagram"-Profil verkündete Jimi Blue Ochsenknecht gestern Abend die traurige Nachricht über sein Let's Dance-Aus. Dabei berichtete er: "Schlechte Nachrichten :( Vor der Show letzte Woche habe ich mir mein Fuß gebrochen! Ich bin untröstlich, dass die Reise für mich bei Let's Dance vorbei ist (...)." Traurige Worte, die auch die anderen Promis zum Anlass nahmen, um Jimi ihre Besserungswünsche zu übermitteln. Vor allem Motsi begeisterte dabei alle mit ihren süßen Worten an den Ochsenknecht-Junior.

Motsi Mabuse: Tiefe Gefühle für Jimi Blue Ochsenknecht

Wie unter Jimis "Instagram"-Post deutlich wird, ist Motsi Mabuse definitiv betrübt über das Aus des Promi-Tänzers. So kommentiert sie: "Schade, ich habe mich in deine Tanzleidenschaft verliebt. Ich liebe deine Energie, die du in die Show gebracht hast." Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht. Ist zu hoffen, dass es Jimi durch die aufbauenden Worte bald wieder bessergeht!