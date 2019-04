Motsi Mabuse: Süßes Baby-Update zum Geburtstag!

Reddit this

Seit der Geburt ihres niedlichen Babys teilt immer wieder süße Schnappschüsse mit ihren Fans, die Einblicke in ihren Mami-Alltag geben. Ihre neusten Fotos sorgen nun allerdings für besonders viel Aufsehen...

Motsi Mabuse & Joachim Llambi: Schlüpfriges Bild im Schaumbad aufgetaucht!

Motsi Mabuse teilt süßes Baby-Update mit ihren Fans

Pünktlich zu ihrem Geburtstag teilt Motsi nun ein paar Schnappschüsse mit ihren Anhängern, auf denen zu sehen ist, dass die ihren Ehrentag in vollen Zügen genossen hat. Motsi hat ihren ganz besonderen Tag an einer reich gedeckten Tafel im Kreise ihrer Liebsten verbracht. Auch ein Geburtstagskuchen ist auf den Bildern zu sehen. Aber nicht nur Motsis Geburtstagbilder sorgen bei ihren Fans für jede Menge Aufsehen. Die Fotos zeigen ebenfalls, wie groß Motsis süßer Spross mittlerweile geworden ist. Das so ein niedliches Baby-Update von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist somit kaum verwunderlich...

Motsis Fans sind begeistert

Wie unter den Bildern von Motsi deutlich wird, hat sie mit ihren Fotos bei ihren Anhängern voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Süß, eine glückliche Mama" sowie "Danke für deine Energie, dein Lachen, deine Leidenschaft". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Mal sehen, mit welchen Familien-Schnappschüssen uns Motsi als nächstes überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt!