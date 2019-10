Motsi Mabuse: Tränen-Drama!

Reddit this

Aktuell ist dabei zu sehen, wie sie bei der britischen Version von "Let's Dance" alle Herzen höherschlagen lässt. Einer ihrer jüngsten Auftritte sorgt nun jedoch für besonders viel Aufmerksamkeit!

Motsi Mabuse: Nur noch Angst und Hass! Unterste Schublade, was jetzt herauskommt

Motsi Mabuse ist gerührt

Bei "Strictly Come Dancing" zeigt sich Motsi Mabuse jetzt von ihrer emotionalen Seite! Der Grund: Kandidat Will Bayley legt einen Contemporary hin, der alle begeistert. Der Paralympics-Sieger lieferte trotz seiner Krankheit eine absolute Spitzen-Performance. Wie Will berichtet, hat er mit AMC zu kämpfen, eine Form der Gelenksteife. Ebenfalls erzählt er, dass er als Kind unter Krebs litt. Für die emotionale Motsi definitiv zu viel...

Motsti weint vor Rührung

Obwohl Motsi sonst so schlagfertig ist, macht sie der Auftritt von Will einfach sprachlos. Während der Performance kullern große Tränen über ihr Gesicht und die ringt um Fassung. Ihr Juroren-Kollege Alfonso Ribiero fasst zusammen: "Mit dieser Performance wirst du viele Mädchen und Jungs da draußen ermutigen, denn sie zeigt, dass alles möglich ist." Mehr Emotionen geht definitiv nicht!

Oh je! Bittere von Motsi Mabuse: