Motsi Mabuse: Tränenausbruch im TV

Reddit this

Emotionaler Gefühlsausbruch! Motsi Mabuse bricht im britischen Fernsehen in Tränen aus.

Tränenausbruch bei !

Seit Kurzem sitzt die "Let's Dance"-Schönheit auch im britischen Pendat der Tanz-Show in der Jury und begeistert mit Authentizität und Temperament ganz Groß Britannien.

Doch statt mit gewohnt guter Laune aufzufahren, flossen bei der jungen Mutter in der letzten Show die Tränen...

Heulkrampf bei "Strictly Come Dancing": Er rührt Motsi Mabuse im TV zu Tränen

Wie das Publikum von "Strictly Come Dancing" vor den Bildschirmen mitverfolgen konnte, ging Motsi Mabuse die Performance eines Kandidaten der Tanz-Show ganz besonders unter die Haut: die des englischen Tischtennis-Profis und Paralympics-Goldmedaillen-Gewinners Will Bailey.

Vor seinem Contemporary mit Tanzpartnerin Janette Manara sprach der an einer angeborenen Form der Gelenksteife AMC leidende Sportler über seine Kindheit und offenbarte, dass er als Junge an Krebs erkrankt war:

"Ich hatte eine großartige Kindheit. Aber es war auch eine Herausforderung für mich. Als ich sieben Jahre alt war, diagnostizierten die Ärzte bei mir Non-Hodgkin-Lymphome."

Seine Erkrankung, so Bailey weiter, "war schrecklich... Aber die Ärzte und Schwestern waren so toll, ich hatte so viel Unterstützung und Liebe von allen Seiten."

Bewegende Worte, die auch Motsi Mabuse sichtlich nahegingen - so brach die 38-Jährige nach dem gefühlvollen Tanz des Sportlers in einen wahren Heulkrampf aus und war nicht mehr in der Lage, zu sprechen oder wie ihre anderen Jury-Kollegen ein Urteil abzugeben!

Ein Gefühlsausbruch, der nicht nur die Zuschauer, sondern auch Will Bailey selbst zu Tränen rührte: So rannte der Sportler zu der schluchzenden Jurorin und nahm Motsi Mabuse fest in die Arme.