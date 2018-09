Motsi Mabuse: Traurige Baby-Beichte!

Oh je! Arme ! Eigentlich hätte die Schönheit momentan jeden Grund zur Freude! Vor nicht mal einem Monat sind sie und ihre Ehemann Evgenij Voznyuk Eltern eines kleinen Mädchens geworden. Doch jetzt das Traurige. In einer ehrlichen Botschaft lässt Motsi nun tief in ihr Innerstes blicken..

Motsi Mabuse: Dieses Baby-Foto ist eine Sensation!

Motsi Mabuse: Trauriger Abschied von ihrem Baby!

Am vergangen Wochenende feierte Motsi das einjährige Bestehen ihrer Tanzschule in Eschborn - eigentlich ein schönes Ereignis. Doch für Motsi gelichzeitig eine ziemlich große Herausforderung. Der Grund: Motsi musste das Event ohne ihr Baby besuchen. Das dies als frischgebackene Mama nicht einfach ist, ist absolut verständlich. So postet Motsi via " " ein Bild des Ereignisses und kommentiert: "Es fiel mir schwer das Haus zu verlassen und meinen kleinen Sonnenschein bei Oma zu lassen." Ehrliche Worte, die tief blicken lassen. Doch zum Glück kann sie auf die Unterstützung ihrer treuen Fans setzen!

Motsi Mabuse: Ihre Fans stehen ihr bei

Wie unter Motsis Post deutlich wird, probieren ihre Fans die Power-Mami mit liebevollen Kommentaren aufzuheitern. So kommentieren sie: "Oma ist die Beste! Mach dir keine Gedanken!" sowie "Du siehst wunderschön aus, liebe Motsi....! Wie eine glückliche und rundum zufriedene Mama eines süßen kleinen Mäuschens ! Ich wünsche eurer kleinen Familie alles Liebe und Gute und immer ganz viel Sonnenschein und Glück!" Mehr Fan-Beistand geht wohl kaum!