Motsi Mabuse: Traurige Familien-Beichte

Diese war nämlich zu Besuch bei Motisi Mabuse. Ihre Mutter wollte nun auch endlich ihre Enkelin persönlich kennenlernen. Nun musste sie jedoch wieder nach Südafrika reisen – war darüber sehr traurig.

Die Mutter von Motsi muss wieder abreisen

"Trauriger Tag heute. Ich musste meiner Mama 'bye bye' sagen. Uns trennen Tausende Kilometer und schwierige Visa-Auflagen", sagt Motsi Mabuse in einer -Story. "Es fühlt sich unfair an, dass sie so weit weg ist“, so die "Let’s Dance"-Jurorin weiter.

Ob nun Motsi Mabuse bald auch nach Südafrika wieder auswandern wird? Ganz abgeneigt wäre sie nicht, Deutschland den Rücken zu kehren. "Meine Eltern werden auch nicht jünger, deswegen wäre ich ihnen gerne wieder nahe“, erklärte sie vor einiger Zeit in einem Interview mit der "OK!".