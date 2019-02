Motsi Mabuse: Traurige Trennung! Ihr Mutterherz weint!

Reddit this

Seit der Geburt ihres Töchterchens im August schwebt (37) im siebten Himmel! Doch nun kommen schwere Zeiten auf sie und ihr Kind zu...

Nach der Baby-Pause kehrt der "Let’s Dance"-Star zurück in den Job. „Würde ich es nicht tun, wäre ich 24 Stunden am Tag nur Mama“, so die Moderatorin. Doch zur Arbeit gehen bedeutet gleichzeitig die Trennung von ihrer Tochter. Eine Katastrophe! „Mein Mädchen möchte mit seiner Mama zusammen sein!“, klagt die gebürtige Südafrikanerin. Dass die Pflicht ruft, „interessiert meine Kleine nicht.“

Motsi Mabuse vermisst ihre Tochter

Noch vor Kurzem verriet Motsi stolz: „Sie ist wahnsinnig fokussiert auf mich!“

Werden sich Mutter und Tochter an den Trennungs-Schmerz gewöhnen? Anfangs tut er weh. Kein Wunder, dass ihr Mutter-Herz schrecklich weint...