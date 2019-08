Motsi Mabuse: Überglücklich! Diese Botschaft rührt zu Tränen!

Wow! Was für wundervolle Nachrichten von Motsi Mabuse! In einer rührenden Botschaft schüttet die Beauty nun ihr Herz aus...

Zuckersüße von ! Bis vor einigen Wochen war die noch dabei zu sehen, wie sie bei Let's Dance in der Jury alle Fan-Herzen höherschlagen ließ. Nun der nächste Jubel-Grund!

Motsi Mabuse lässt ihren Gefühlen freien Lauf

Via " " lässt Motsi nun die Gefühls-Bombe platzen und berichtet ihren Fans, dass ihre Tanzschule drei jähriges Jubiläum feiert. Für Motsi ein absoluter Freuden-Grund: "Heute starten wir das 3. Jahr in unserer Tanzschule!!!! In den letzten 2 Jahren haben wir viel gelernt und sind bestrebt, uns jedes Mal zu verbessern, bis wir die richtige Formel für uns haben! Es war nicht einfach, aber warum sollte es einfach sein! Es ist ein Prozess und wir haben die Herausforderung angenommen!! Wir haben einen Traum und alle Träume brauchen Pläne, Ziele und eine Portion Realität!!!"

Sie fügt hinzu: "Wir haben ein Team, von dem wir überzeugt sind und das die Motivation hat, weiterzumachen!!! Das wichtigste Element für uns ist Energie! Mit neuen Kapiteln in unserem Leben bin ich froh und dankbar für das Team, das uns unterstützt und hinter uns steht!!!! Um das Team daran zu erinnern, dass es unsere Schule ist, sind wir dankbar, so viele talentierte Lehrer zu haben, die absolut lieben, was sie tun!!!!! Wir sind bereit für unsere nächste Saison. Come join the fun!!!!!!!" Wow! Das so eine Botschaft von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Motsis Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post der Beauty deutlich wird, hat sie damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Ich freue mich darüber und wünsche euch einen schönen Montag" sowie "Wie wunderschön Eure zwei Tänzer-Seelen sind. Dieser Augenblick ist so magisch." Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Und auch wir wünschen Motsi zu diesem ganz besonderem Jubiläum alles Gute!

