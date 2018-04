Motsi Mabuse: Überraschendes Baby-Bild aufgetaucht!

Dass die Fans von Motsi Mabuse momentan nur ein Thema haben, ist klar: Ihre Schwangerschaft! Seitdem Mosti die freudige Botschaft bei Let's Dance verkündete, sind alle im absoluten Baby-Fieber. Verständlich also, dass auch einer ihrer neusten Posts für mächtig Aufsehen sorgt…

Motsi Mabuse: Babygeschlecht enthüllt?

Motsi Mabuse: Süßes Baby-Bild

In ihrem privaten "Instagram"-Account teilt Motsi nun ein Foto mit ihren Fans, welches ein süßes Baby zeigt. Dazu kommentiert Motsi: "Ist es möglich, dieses entzückende Kind zu sein? Mein Herz schmilzt." Ehrliche Worte, die zeigen: Motsi ist schon jetzt im absoluten Mama-Feeling. Aber auch ihre Fans scheinen von dem Schnappschuss definitiv begeistert zu sein...

Motsi Mabuse: Ihre Fans sind außer sich

Das nicht nur Motsi von dem Bild hin und weg ist, sondern auch ihre treuen Followers, wird vor allem in den Kommentaren unter dem Post ersichtlich. So schreiben sie: "Oh mein Gott, die ist ja Zucker!" sowie "Oh mein Gott ist die kleine Maus niedlich. Und sie strahlt so süß." Wann uns Motsi wohl das erste Mal mit einem süßen Foto ihres Sprösslings überraschen wird? Wir freuen uns schon jetzt!