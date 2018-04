Motsi Mabuse: Überraschendes Foto aufgetaucht! So haben sie ihre Fans noch nie gesehen!

Bei Motsi Mabuse könnte es im Moment nicht besser laufen. Erst kürzlich verkündete die Profi-Tänzerin, dass sie mit Ehemann Evgenij Voznyuk ein Baby erwartet. Nach der Traumhochzeit im vergangen Jahr, wollen die beiden ihr Glück nun mit einem gemeinsamen Sprössling krönen. Aber auch beruflich ist Motsi aktuell auf der absoluten Überholspur. Wie gut es ihr dabei scheinbar geht, zeigt die 37-Jährige jetzt mit einem Foto von sich, welches sie in einem absolut veränderten Traum-Look zeigt.

Motsi Mabuse: Babygeschlecht enthüllt?

Motsi Mabuse: Dieses Foto sorgt für Aufsehen

Obwohl Motsi Mabuse bei ihren Let's Dance-Auftritten grundsätzlich mit einem Profi-Make-up und Perücke zu sehen ist, zeigt einer ihrer neusten Schnappschüsse anlässlich ihres Geburtstages, dass sie auch ungeschminkt und ohne künstliche Frisur eine Top-Figur abgibt. Dabei teilt Motsi ein Foto von sich bei "Instagram", welches sie im "Natural"-Look präsentiert. Beim Betrachten wird schnell deutlich: Motsi scheint sich dabei sichtlich wohl zu fühlen. So kommentiert sie: "Ich habe sehr vieles, für das ich dankbar bin. Ich bin gesund, glücklich und werde geliebt. Liebe dich selbst zuerst und alles andere wird folgen". Aber auch ihre Fans sind definitiv begeistert von Motsis Post.

Motsi Mabuse: Ihre Fans überschütten sie mit Komplimenten

Das Motsis Fans von ihrem natürlichen Style absolut angetan sind, wird vor allem anhand der Kommentare unter Motsis Schnappschuss deutlich. So schreiben sie: "Wunderschön" sowie "Ich sehe sie nun zum ersten Mal ohne schminke, und ich muss sagen Wow wirklich schön." Mal sehen, ob sich Motsi bei so viel Komplimenten auch am Freitag bei Let's Dance für den "No"-Make-up-Look entscheiden wird...