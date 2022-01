Motsi Mabuse & Evgenij: Fremdgenschock!

Sie verbrachte Zeit mit ihrer Kleinen, aber ohne Evgenij! So übernachtete die gebürtige Südafrikanerin in einem Wellness-Hotel im Schwarz wald, erklärte, dort runterkommen zu wollen, sich endlich entspannen zu müssen. Was aufhorchen lässt: Sie erwähnte, dass sie ihrem Ehemann dankbar sei, dass er ihr so viel Zeit zugestehe, wie sie bräuchte ...

Auch interessant