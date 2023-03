Motsi Mabuse & Evgenij Voznyuk: Aus und vorbei! Sie will nur noch weg

„Wir haben gesagt, es ist eine schöne Zeit, noch mal zueinanderzustehen, mit Blickwinkel in die Zukunft“, verkündete Motsi freudestrahlend nach der romantischen Zeremonie. Ein Satz, der aufhorchen lässt! Große Veränderungen stehen offenbar an. Seit einiger Zeit schon liebäugelt die Südafrikanerin mit einem Umzug nach London. Nicht nur wegen ihres Engagements als Jurorin der beliebten Tanzshow „Strictly Come Dancing“, sondern vor allem ihrer vierjährigen Tochter zuliebe! Anders als in Großbritannien sei sie hierzulande das „einzige schwarze Kind in ihrer Kindergarten-Gruppe“, betonte Motsi. „Und ich will nicht, dass das für immer so bleibt!“ Wird sie Deutschland also bald den Rücken kehren? Wird ihre geliebte Tanzschule im hessischen Kelkheim für immer geschlossen? Für die Profi-Tänzerin kein leichter Schritt. Dennoch haben ihr die letzten Jahre offenbar vor Augen geführt, dass das Wohlergehen ihrer kleinen Familie ihr größtes Glück ist. Evgenij, ihr Töchterchen und vielleicht auch bald Kind Nummer zwei? „Wir wollen noch ein Baby“, träumte sie einst voller Hoffnung. Gut möglich, dass Motsis Wunsch in naher Zukunft endlich in Erfüllung gehen könnte…

